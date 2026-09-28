Armato di un’ascia colpisce l’auto e minaccia di morte il proprietario, 51enne straniero dietro le sbarre

Nella serata di ieri, a San Benedetto dei Marsi (AQ), i militari della Stazione Carabinieri di Trasacco hanno arrestato in flagranza un 51enne per i reati di “danneggiamento aggravato e minaccia aggravata”. L’intervento è scaturito a seguito di…

Nella serata di ieri, a San Benedetto dei Marsi (AQ), i militari della Stazione Carabinieri di Trasacco hanno arrestato in flagranza un 51enne per i reati di “danneggiamento aggravato e minaccia aggravata”.

L’intervento è scaturito a seguito di una telefonata pervenuta in serata al Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) “112” da parte di un 51enne di origine straniera, residente da anni a San Benedetto dei Marsi, che segnalava la presenza in strada di un suo conoscente che, apparentemente senza alcun motivo, gli stava danneggiando l’autovettura, regolarmente parcheggiata sul margine della carreggiata.

Non appena la pattuglia è giunta sul posto, i Carabinieri hanno notato il 50enne che, armato di un’ascia, stava minacciando di morte il segnalante. Dopo averlo disarmato, inoltre, il personale operante ha constatato che alcuni istanti prima, il soggetto si era scagliato contro l’abitazione del conoscente ed aveva danneggiato una finestra, colpendola con forza.

Il soggetto, peraltro già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, è stato arrestato, mentre l’ascia utilizzata per danneggiare l’immobile e minacciare il conoscente, è stata sequestrata.

Il 51enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo marsicano, dove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.