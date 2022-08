Agnonesi all’estero per lavoro o studio, voteranno per corrispondenza

«Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi durante il quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale del 22 settembre 2022, possono produrre espressa opzione – valida esclusivamente per la medesima consultazione elettorale alla quale si riferisce – per esercitare il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per liste di candidati presentate nella ripartizione ove dimorano. L’opzione per il voto nella circoscrizione Estero potrà essere prodotta altresì dai familiari con essi conviventi». E’ l’avviso del Comune di Agnone in vista delle elezioni politiche che si terranno a settembre, rivolto agli iscritti nelle liste elettorali comunali che dovessero trovarsi all’estero, per i più svariati motivi, proprio durante le fasi della consultazione. «L’opzione dovrà pervenire al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè entro il 24 agosto 2022. – spiegano dagli uffici competenti del Municipio agnonese – Per l’esercizio dell’opzione potrà essere utilizzato il modello riprodotto in formato accessibile ed editabile reperibile sul sito del Comune di Agnone».



Gli elettori residenti all’estero che per la consultazione elettorale del 25 settembre 2022 intendano esercitare il diritto di voto in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE potranno produrre apposita opzione utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero degli esteri, e dallo stesso Dicastero diffuso attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il modello potrà essere compilato ed inviato dagli elettori residenti all’estero al Consolato di riferimento entro e non oltre la data del 31 luglio 2022. «Per gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Agnone temporaneamente all’estero il modello può essere spedito agli indirizzi: pec: comune.agnone@legalmail.it oppure e-mail: affarigenerali@comune.agnone.is.it» chiudono dagli uffici di palazzo San Francesco.