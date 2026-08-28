Il Comune di Castelguidone, con apposita delibera del Consiglio comunale adottata all’unanimità, ha concesso la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti, noto sacerdote antimafia che vive da decenni sotto scorta. Nel pomeriggio di oggi la consegna della pergamena da parte del sindaco Mario Di Paolo e dell’intero Consiglio comunale. Nel video le dichiarazioni a caldo del neo cittadino don Ciotti.
Aree interne e difesa dei diritti, il Comune di Castelguidone concede la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti
Il Comune di Castelguidone, con apposita delibera del Consiglio comunale adottata all'unanimità, ha concesso la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti, noto sacerdote antimafia che vive da decenni sotto scorta. Nel pomeriggio di oggi la consegna della pergamena…
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