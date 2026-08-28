 Loading…
venerdì 28 Agosto 2026
Ultim'ora Aree interne e difesa dei diritti, il Comune di Castelguidone concede la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti
In evidenza

Aree interne e difesa dei diritti, il Comune di Castelguidone concede la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti

Il Comune di Castelguidone, con apposita delibera del Consiglio comunale adottata all'unanimità, ha concesso la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti, noto sacerdote antimafia che vive da decenni sotto scorta. Nel pomeriggio di oggi la consegna della pergamena…

Pubblicato il

Il Comune di Castelguidone, con apposita delibera del Consiglio comunale adottata all’unanimità, ha concesso la cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti, noto sacerdote antimafia che vive da decenni sotto scorta. Nel pomeriggio di oggi la consegna della pergamena da parte del sindaco Mario Di Paolo e dell’intero Consiglio comunale. Nel video le dichiarazioni a caldo del neo cittadino don Ciotti.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento