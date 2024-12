“Attenti al lupo”, danni e sicurezza: sindaci e comunità a confronto in Alto Vastese

La nascente associazione “Terre di Mezzo“, in collaborazione e sinergia con le amministrazioni comunali della vallata del Trigno, sia quelle abruzzesi che molisane, organizza un incontro e un confronto pubblico sulla delicata questione dei danni causati dalla fauna selvatica.

La presenza e la crescita esponenziale della fauna selvatica sul territorio fa il paio con il noto problema dello spopolamento. La presenza umana diminuisce, lasciando spazio vuoti da riempire per gli animali. Non solo cinghiali, ma anche caprioli e cervi, che non di rado causato problemi per l’interazione, spesso conflittuale, con le attività antropiche. L’abbondante presenza di prede ha innescato una impennata nella popolazione di predatori.

Gli avvistamenti di lupi, infatti, anche nei pressi dei centri abitati nei vari paesi dell’Alto Vastese, si moltiplicano. Una presenza ormai acclarata, quella dei lupi, che sta creando frizioni e problematica per la predazione degli stessi a danno di animali allevati, sia da cortile, che da reddito, o anche di affezione. Solo nei giorni scorsi, ad esempio, un esemplare di lupo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in agro di Fraine. I Carabinieri Forestali di Gissi hanno immediatamente avviato le indagini finalizzate a risalire all’identità del bracconiere che ora rischia davvero grosso.

L’incontro è in programma per il pomeriggio di oggi, alle ore 17,30, presso la sala consigliare del Comune di Celenza sul Trigno.