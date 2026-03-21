Auguri di cuore alla signora Giuseppina Saia: ha spento le 97 candeline

Ha festeggiato le 97 primavere la signora Giuseppina Saia di Agnone che il 18 marzo scorso, circondata dall’affetto dei figli Gino e Mimina, dai generi Alfonso e Annamaria e dagli affezionati nipoti, ha tagliato l’importante traguardo. Alla signora…