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sabato 21 Marzo 2026
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Auguri di cuore alla signora Giuseppina Saia: ha spento le 97 candeline

Ha festeggiato le 97 primavere la signora Giuseppina Saia di Agnone che il 18 marzo scorso, circondata dall’affetto dei figli Gino e Mimina, dai generi Alfonso e Annamaria e dagli affezionati nipoti, ha tagliato l’importante traguardo. Alla signora…

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Ha festeggiato le 97 primavere la signora Giuseppina Saia di Agnone che il 18 marzo scorso, circondata dall’affetto dei figli Gino e Mimina, dai generi Alfonso e Annamaria e dagli affezionati nipoti, ha tagliato l’importante traguardo. Alla signora Giuseppina, nostra carissima lettrice, gli auguri di cuore da parte della redazione de l’Eco online.

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