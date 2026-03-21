Ha festeggiato le 97 primavere la signora Giuseppina Saia di Agnone che il 18 marzo scorso, circondata dall’affetto dei figli Gino e Mimina, dai generi Alfonso e Annamaria e dagli affezionati nipoti, ha tagliato l’importante traguardo. Alla signora Giuseppina, nostra carissima lettrice, gli auguri di cuore da parte della redazione de l’Eco online.
Auguri di cuore alla signora Giuseppina Saia: ha spento le 97 candeline
Ha festeggiato le 97 primavere la signora Giuseppina Saia di Agnone che il 18 marzo scorso, circondata dall’affetto dei figli Gino e Mimina, dai generi Alfonso e Annamaria e dagli affezionati nipoti, ha tagliato l’importante traguardo. Alla signora…
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