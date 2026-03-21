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sabato 21 Marzo 2026
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Auguri

Giuseppina De Palatis di Sant’Angelo del Pesco spegne le prime cento candeline

Cento candeline oggi per la signora Giuseppina De Palatis di Sant'Angelo del Pesco. La centenaria è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 21 marzo del 1926. Dopo il rientro in Italia e il ritorno a Sant'Angelo del…

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Cento candeline oggi per la signora Giuseppina De Palatis di Sant’Angelo del Pesco. La centenaria è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 21 marzo del 1926. Dopo il rientro in Italia e il ritorno a Sant’Angelo del Pesco, ha dovuto patire lo sfollamento dovuto agli eventi bellici e una vita difficile, quella appunto di quegli anni travaglia della storia patria.

In paese trova l’amore, convolando a giuste notte con Luigi Saia e dalla loro unione nascono le dilette figlie, Zelmina, Maria Luisa, Filomena e Antonietta. Circondata da due generi, nove nipoti e dodici pronipoti, proprio oggi Giuseppina taglia il traguardo delle cento primavere. Vera “maestra” nel preparare i “torcinelli”, tipici dolci che si fanno in casa in occasione dei matrimoni e di altri eventi lieti. Riceverà oggi gli auguri da parte di tutta la sua famiglia, in particolare dal fratello Nicola e dalla sorella Maria cui è molto legata. Auguri anche dalla nostra redazione.

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