Auto in fiamme sulla Venafrana, traffico in tilt per ore: intervengono i Vigili del fuoco

Un incendio autovettura ha mandato in tilt il traffico sulla SS 85 variante all’altezza del Comune di Venafro (IS). Un automobilista in transito ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano e dopo aver accostato l’auto in una piazzola di sosta si è allontanato; dopo pochi minuti era in fiamme sia l’auto sia la limitrofa scarpata con un principio di incendio della vegetazione.

Si è reso necessario l’intervento sul posto da parte del personale del comando Vigili del Fuoco di Isernia che in breve tempo ha estinto l’incendio dell’autovettura e delle sterpaglie. Durante le operazioni

di spegnimento la variante è stata chiusa temporaneamente al traffico con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.