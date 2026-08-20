Carabinieri: il luogotenente Vincenzo Monno va in pensione, auguri dalla redazione de l’Eco online

Ci sono carriere che si concludono con il pensionamento e altre che lasciano un segno nel territorio. Quella di Vincenzo Monno appartiene alla seconda categoria. Il luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri, in forza alla Compagnia di Agnone, conclude…

Ci sono carriere che si concludono con il pensionamento e altre che lasciano un segno nel territorio. Quella di Vincenzo Monno appartiene alla seconda categoria.

Il luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri, in forza alla Compagnia di Agnone, conclude oggi – giorno del suo sessantesimo compleanno – il suo percorso nell’Arma e si appresta a vivere la meritata pensione.

Arruolato nel 1991, Monno è arrivato in Alto Molise il 21 giugno 1994. Da allora questo territorio è diventato la sua seconda casa: prima al comando della Stazione di Capracotta, poi nell’Aliquota Radiomobile e al Nucleo Comando di Agnone.

Una lunga esperienza professionale, costruita con impegno e competenza e coronata da importanti riconoscimenti, tra cui la Medaglia Mauriziana e la Croce d’oro per anzianità di servizio militare. Laureato in Scienze dell’amministrazione all’Università di Siena, il luogotenente pugliese di nascita e molisano d’adozione ha saputo distinguersi non solo per la professionalità, ma anche per la disponibilità e l’umanità.

Qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche nel rapporto quotidiano con gli organi di stampa: sempre disponibile, gentile e pronto a collaborare.

A Vincenzo Monno, che oggi lascia la divisa ma non certo il legame con l’Alto Molise, giungano gli auguri più sinceri e affettuosi della redazione de l’Eco online. Per una nuova stagione della vita, finalmente con più tempo da dedicare a sé.

Buona pensione, Luogotenente!