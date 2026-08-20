Carabinieri: il luogotenente Vincenzo Monno va in pensione, auguri dalla redazione de l’Eco online

Ci sono carriere che si concludono con il pensionamento e altre che lasciano un segno nel territorio. Quella di Vincenzo Monno appartiene alla seconda categoria.
Il luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri, in forza alla Compagnia di Agnone, conclude oggi – giorno del suo sessantesimo compleanno – il suo percorso nell’Arma e si appresta a vivere la meritata pensione.
Arruolato nel 1991, Monno è arrivato in Alto Molise il 21 giugno 1994. Da allora questo territorio è diventato la sua seconda casa: prima al comando della Stazione di Capracotta, poi nell’Aliquota Radiomobile e al Nucleo Comando di Agnone.
Una lunga esperienza professionale, costruita con impegno e competenza e coronata da importanti riconoscimenti, tra cui la Medaglia Mauriziana e la Croce d’oro per anzianità di servizio militare. Laureato in Scienze dell’amministrazione all’Università di Siena, il luogotenente pugliese di nascita e molisano d’adozione ha saputo distinguersi non solo per la professionalità, ma anche per la disponibilità e l’umanità.
Qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche nel rapporto quotidiano con gli organi di stampa: sempre disponibile, gentile e pronto a collaborare.
A Vincenzo Monno, che oggi lascia la divisa ma non certo il legame con l’Alto Molise, giungano gli auguri più sinceri e affettuosi della redazione de l’Eco online. Per una nuova stagione della vita, finalmente con più tempo da dedicare a sé.
Buona pensione, Luogotenente!