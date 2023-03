Gli ruba il portafoglio mentre fanno sesso in un parcheggio, denunciati per atti osceni

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia alcuni giorni addietro sono intervenuti nel parcheggio di un esercizio pubblico dove era stata segnalata la presenza di una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale. Nello specifico, un dipendente dell’esercizio, avvertito di quanto stava accadendo da alcuni clienti, si è precipitato nel parcheggio e, notando la coppia appartata in atteggiamenti inequivocabili in un punto visibile al pubblico, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri. Solo a questo punto i due troncavano il rapporto e la donna si allontanava prima dell’arrivo dei militari. Questi ultimi, giunti immediatamente sul posto, hanno identificato l’uomo che, nella circostanza, si è reso conto che durante il rapporto, gli era stato asportato il portafoglio. Le immediate ricerche sul territorio hanno consentito di individuare la donna prima che si allontanasse dal capoluogo e recuperare la refurtiva che è stata restituita all’interessato.

I due sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per atti osceni atteso che il luogo pubblico in cui consumavano il rapporto è frequentato da famiglie con bambini, nonché da minori. Inoltre la donna, in seguito alla querela prodotta dall’uomo, è stata denunciata per furto e nei suoi confronti è stata irrogato il foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno per un anno nel Comune di Isernia.