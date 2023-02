Carnevale in stile anni 70/80 a Belmonte del Sannio con la regia di Sandra Di Riscio

Dopo due anni di stop dovuti al covid, nei giorni scorsi, a Belmonte del Sannio, si è tenuta la 4°edizione dei “L MAZZARN”, la tipica sfilata delle maschere e dei carri di carnevale. Sotto la regia di Sandra Di Riscio quest’ anno il tema della manifestazione è stata la rievocazione degli anni 70/80.

Le maschere che hanno sfilato lungo il tragitto di Via Cardarelli per terminare in piazza Risorgimento sono state :

1) Ape Maia , Super Boys, Milo e Shiro, L’Incantevole Creamy, Hippie Figli dei Fiori, Mary Poppins, Bud Spencer e Terence Hill con “Altrimenti ci Arrabbiamo”, Sandocan. A sfilare inoltre i super carri ben allestiti: La Casa nella prateria con tutti i personaggi, il Western Saloon, la Cantina 1796 ed infine non poteva mancare il carro con la rappresentazione della morte del carnevale con tanto di bara anni ’70.

La partecipazione ha coinvolto tutte le persone di qualsiasi età partendo dalla più piccola del paese, di appena due anni, per arrivare al più anziano Sandokan classe 1955.

«L’organizzazione dà appuntamento al prossimo anno ringraziando tutti i partecipanti e un grande plauso va soprattutto a chi ha allestito i carri allegorici».