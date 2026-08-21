Catherine Birmingham ad Agnone per presentare “La mia Verità”, la vicenda della “famiglia del bosco” spacca la cittadina

Domani pomeriggio Catherine Louise Birmingham, meglio nota come la “mamma del bosco”, sarà ad Agnone, a Palazzo San Francesco, per presentare il suo libro “La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco”, pubblicato da Solferino. La giornata si aprirà alle ore 17 con un incontro riservato alla stampa. L’autrice rilascerà un’intervista che gli organizzatori definiscono «esclusiva» e risponderà alle domande dei giornalisti. Non si comprende, in realtà, cosa possa esserci di esclusivo in una vicenda che da mesi e mesi si trascina su tutta la stampa nazionale e anche internazionale. «L’accredito dei giornalisti – spiegano gli organizzatori – potrà essere effettuato direttamente sul posto».

Alle ore 18, invece, inizierà la presentazione del libro, questa ovviamente aperta al pubblico. Catherine racconterà la propria esperienza e dialogherà con gli ospiti presenti, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente la sua testimonianza e di approfondire una storia che ha suscitato grande attenzione. Oltre alla presentazione del libro, l’incontro affronterà diversi temi di attualità: gli aspetti psicologici e sociali della storia, l’impatto dei social media sui giovani, l’intelligenza artificiale e la scelta di uno stile di vita alternativo. Interverranno Tonino Cantelmi, psichiatra di fama internazionale, autore di numerosi libri e presidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale; Martina Aiello, psicologa e psicoterapeuta; Carlotta Del Principe, chirurga orale, esperta in medicina estetica e rigenerativa nonché scrittrice, tra le prime a richiamare l’attenzione sui rischi legati all’uso dei social media da parte dei giovani e sulle conseguenze per la loro crescita e il loro benessere psicologico; Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco; Armando Marinelli, maestro della Fonderia Marinelli; Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia.

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Catherine Louise Birmingham sarà accompagnata dal marito Nathan Trevallion. La serata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale del gruppo “Terra di Sud” musica popolare del Molise. L’evento culturale, perché si tratta comunque della presentazione di un libro, è stato preceduto, nei giorni scorsi, da qualche polemica innescata dai dubbi sulla opportunità che il sindaco fosse tra i promotori dell’incontro inerente una vicenda, anche giudiziaria, non ancora giunta al suo epilogo. In realtà il primo cittadino di Agnone, come precisato dal suo staff, non è affatto tra gli organizzatori, mentre è vero che l’evento culturale è stato inserito nel cartellone ufficiale dell’estate agnonese. La partecipazione è libera e chi non condivide le posizioni della “mamma del bosco” può semplicemente evitare di essere presente, anche se sarebbe opportuno ascoltare e comprendere prima di giudicare aprioristicamente.