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venerdì 21 Agosto 2026
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Carabinieri: il generale Feroce in Comune per incontrare il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini

Questa mattina il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", Generale di Brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Chieti, il maggiore Renato Lanzolla. Si è…

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Questa mattina il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Chieti, il maggiore Renato Lanzolla.

Si è trattato di una visita istituzionale e di cortesia, occasione per fare il punto sull’attività dell’Arma sul territorio e sulla sinergia istituzionale a beneficio della comunità e del territorio chietino.

L’amministrazione comunale rinnova «la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini».

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