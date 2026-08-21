Carabinieri: il generale Feroce in Comune per incontrare il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini

Questa mattina il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", Generale di Brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Chieti, il maggiore Renato Lanzolla. Si è…

Questa mattina il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Chieti, il maggiore Renato Lanzolla.

Si è trattato di una visita istituzionale e di cortesia, occasione per fare il punto sull’attività dell’Arma sul territorio e sulla sinergia istituzionale a beneficio della comunità e del territorio chietino.

L’amministrazione comunale rinnova «la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini».