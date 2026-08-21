Carabinieri: il generale Feroce in Comune per incontrare il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini

Questa mattina il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Chieti, il maggiore Renato Lanzolla.
Si è trattato di una visita istituzionale e di cortesia, occasione per fare il punto sull’attività dell’Arma sul territorio e sulla sinergia istituzionale a beneficio della comunità e del territorio chietino.
L’amministrazione comunale rinnova «la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini».