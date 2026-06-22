Cinquanta anni di cantieri sulla fondovalle Sangro: l’apertura della galleria di Gamberale trasformata in evento politico

Martedì 23 giugno alle ore 15.30 si terrà l’abbattimento del diaframma della galleria naturale all’interno del cantiere di Gamberale (Chieti), situato lungo la strada statale 652 “Fondo Valle Sangro”.
Per l’evento saranno presenti, tra gli altri, tra gli altri, Maurizio Bucci, Sindaco del Comune di Gamberale, Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas, Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Edoardo Rixi, Viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.