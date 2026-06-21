Rintracciate le sorelline scomparse in Abruzzo, in azione i Carabinieri del Ros

Questa sera, i Carabinieri del comando provinciale di L’Aquila, in stretta sinergia operativa con i militari del Raggruppamento Operativo Speciale ROS dei Carabinieri e dei colleghi del comando provinciale di Latina, coordinati costantemente, con la presenza sul posto, dal Procuratore della Repubblica di Sulmona, hanno rintracciato le due sorellina Di Giacinto Alisya e Sarah. Sono in corso accertamenti per l’individuazione di eventuali responsabilità penali a carico di terzi.

AGI – Sono state ritrovate e sono in buone condizioni Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, (Latina) e sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila in Abruzzo, nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. Alysia e Sarah sono “in buone condizioni di salute“, secondo gli investigatori: “in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali”.