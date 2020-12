Cinquanta candeline per Fiorella Misischia, buon compleanno!

“Per tutto l’amore che ogni giorno ci trasmetti, per la tua bontà d’animo, per la forza immensa che hai in qualsiasi momento e alla straordinaria grinta che metti in ciò che fai. Grazie di esistere”. E’ la dedica che i figli Chiara e Francesco, insieme il marito Sergio fanno a Fiorella Misischia che oggi, sabato 12 dicembre, spegne le 50 candeline. A Fiorella, infermiera professionale dell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, gli auguri più sentiti dalla redazione de l’Eco online.

