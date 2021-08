Cinque chili e mezzo di hashish sotto la ruota di scorta, un arresto nel Vastese

Cinque chili e mezzo di hashish nascosti sotto la ruota di scorta, scattano le manette. L’operazione antidroga è stata messa a segno dal personale della Polizia del Commissariato di Vasto. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato un’auto sospetta e hanno proceduto all’ispezione interna. All’esito del controllo, nascosti sotto il vano della ruota di scorta, gli agenti hanno rinvenuto 55 panetti da un etto l’uno di sostanza stupefacente, di tipo hashish, per un peso complessivo di cinque chili e mezzo. Perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo alla guida dell’auto, sita in Termoli, dove sono spuntati altri panetti di hashish, trecento cinquanta grammi di cocaina e denaro contante per migliaia di euro. Al termine degli accertamenti il termolese, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato arrestato e associato presso il carcere di Vasto.

