Colpisce la moglie con un coltello, arrestato dai Carabinieri

Capestrano (L’Aquila) – Aggredisce la moglie con un coltello, procurandole lesioni al corpo e poi ingerisce farmaci tentando di farla finita. Con l’accusa di tentato omicidio, un cittadino straniero, residente a Capestrano, è stato arrestato questo pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Sulmona, intervenuti per l’accaduto.

L’uomo si trova piantonato presso l’ospedale dell’Aquila, dov’è finito anche la moglie per le ferite riportate. Quest’ultima non in pericolo di vita. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica dell’Aquila.