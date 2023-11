“Latte&Sannio – Innovazioni sostenibili per la qualità e l’identità del latte dell’Alto Sannio”, si presentano i risultati del progetto nato dall’incontro tra il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, Coldiretti Benevento e la Cooperativa agricola Latte & Sannio.

L’appuntamento è per mercoledì 15 novembre a Benevento, alle ore 10, presso l’Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone” in contrada Piano Cappelle.

Obiettivo principale dell’appuntamento divulgativo è la condivisione e lo scambio di nuove conoscenze tra gli attori che le producono e coloro che le utilizzano. A tal proposito sarà adottato il sistema Akis (Agricultural Knowledge and Innovation System), strumento fortemente auspicato all’Unione Europea che permettendo una migliore interazione tra gli attori della filiera agro-alimentare è in grado di aumentare l’impatto dei risultati del progetto.



Dunque, al centro dell’incontro saranno posti i risultati del progetto che evidenziano l’importanza della qualità dell’innovazione nello sviluppo rurale. Per il settore agro-alimentare, soprattutto se riferito alle interne, la giusta scelta dell’innovazione rappresenta un momento cruciale. L’innovazione in ambito agro-alimentare non può essere finalizzata soltanto al miglioramento dei profitti aziendali ma deve essere in grado di legare il miglioramento della competitività aziendale alle specificità del territorio.

Il progetto Latte & Sannio, coordinato dal prof. Patrizio Tremonte (docente di Biotecnologie microbiche presso il Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise) introduce innovazioni che, basate sulla biodiversità microbica del territorio e sull’utilizzo nella dieta bovina di un batterio probiotico isolato dalla filiera apistica del Sannio, sono in grado di migliorare le qualità nutrizionali e sensoriali del latte, rendendolo identitario di un territorio.



In occasione dell’evento divulgativo AKIS previsto per il 15 novembre 2023, oltre al prof. Tremonte interverrà la professoressa Elisabetta Salimei, punto di riferimento per l’alimentazione e nutrizione animale e docente presso l’Unimol, che, con il supporto della ricercatrice Antonella Fatica, ha progettato e realizzato le attività di trasferimento tecnologico in tre aziende modello del territorio sannita. Nell’ottica di una innovazione condivisa e partecipata, i risultati di trasferimento tecnologico saranno commentati e discussi da parte dell’Associazione Allevatori Campania Molise, con l’intervento del presidente Davide Minicozzi nonché da parte della Coldiretti Federazione provinciale di Coldiretti Benevento.