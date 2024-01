Condanne definitive per due marsicani implicati in vicende di droga

Carsoli (AQ) – I carabinieri della stazione hanno eseguito due distinti ordini di carcerazione emessi nei confronti di due persone riconosciute colpevoli di reati in materia di stupefacenti. Si tratta di un 54 e di una un 38enne del luogo, coinvolti in vecchi fatti droga per i quali subirono l’arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.

Entrambi, nella serata di ieri, sono stati raggiunti dai militari dell’Arma che, dopo avergli notificato i provvedimenti di esecuzione della pena, li hanno trasferiti nei luoghi in cui sconteranno la parte residuale della pena stabilita dopo i diversi gradi di giudizio.

L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Avezzano dove trascorrerà i prossimi tre anni, mentre per la donna è stata disposta la detenzione domiciliare per i prossimi due anni e sette mesi.