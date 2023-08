Conferimento provvisorio a un pediatra, l’Asrem pubblica l’avviso pubblico

Un avviso pubblico che conferisce l’incarico provvisorio di 12 mesi ad un medico con diploma di specializzazione in Pediatria per l’apertura di un ambulatorio nel Comune di Agnone. Il tutto in attesa dell’insediamento del pediatra titolare. E’ quello promosso dall’Azienda sanitaria regionale all’indomani del pensionamento del pediatra di libera scelta che operava sul territorio altomolisano. Per il conferimento dell’avviso – scrivono dall’Asrem – sarà data priorità ai residenti nell’ambito del distretto di Isernia ed infine a quelli di fuori regione. La dichiarazione di disponibilità – si legge ancora nella nota pubblicata sul sito web dell’Asrem – dovrà essere compilata entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.

