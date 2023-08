The show must go on, tra lacrime e commozione Agnone ricorda Paola Cerimele

The show must go on, così avrebbe voluto Paola. Serata dalle forti emozioni, quella andata in scena venerdì 25 agosto al teatro Italo Argentino, dove Comune e Pro loco hanno ricordato l’attrice agnonese con lo spettacolo ‘Dolls & Bullets’ voluto e diretto proprio dalla Cerimele.

Per l’occasione all’Italo Argentino c’erano tutti: parenti, amici, conoscenti e soprattutto il compagno di vita, Lello Lombardi, miracolosamente scampato all’impatto mortale che il 25 agosto spense il sorriso più bello del Molise. Con in mano una rosa rossa, il volto rivolto al cielo, provando a sfuggire alla commozione, Lombardi, direttore artistico della commedia, ha ringraziato i ragazzi della Compagnia Stabile del Molise che hanno saputo mettere in pratica gli insegnamenti della loro maestra.

A fine serata, abbracciati intorno alla sedia che fu di Paola, tra lacrime e ricordi indelebili, gli attori della compagnia molisana, hanno raccolto gli applausi del calorosissimo pubblico che ha apprezzato, e non poco, l’interpretazione di un’ora e mezza ambientata negli States dei gangster italo-americani in un susseguirsi di battute sagaci, tradimenti amorosi e intrecci mafiosi.

Tra i presenti, oltre i familiari di Paola, anche il primo cittadino Daniele Saia a cui ora spetta decidere se contitolare l’Italo Argentino – come tra l’altro chiesto da oltre 3000 firmatari di una petizione – alla memoria di una delle figlie più brave e belle che Agnone abbia saputo concepire. Intanto lo spettacolo deve continuare. Così vuole Paola…