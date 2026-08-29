Don Ciotti a sorpresa nelle Fonderie Marinelli, il sacerdote antimafia ricevuto dai titolari della storica realtà agnonese

Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore dell’associazione “Libera”, accompagnato da don Alberto Conti, storico direttore della Caritas di Trivento, ha fatto visita, in queste ore, alla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone. L'importante visita non era stata annunciata per…

Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore dell’associazione “Libera”, accompagnato da don Alberto Conti, storico direttore della Caritas di Trivento, ha fatto visita, in queste ore, alla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone. L’importante visita non era stata annunciata per motivi di sicurezza. Il sacerdote antimafia, che infatti da decenni vive sotto scorta, è stato nel cuore delle fonderie Marinelli perché impegnato, in questi giorni, nella vicina Castelguidone, in occasione della tredicesima edizione della giornata della legalità, dell’impegno sociale e della responsabilità.

Il sacerdote, accompagnato dagli uomini della sua scorta, ha incontrato anche il consigliere regionale d’Abruzzo e sindaco di Rosello, Alessio Monaco. «Ho avuto la gioia di riabbracciare e salutare con immenso affetto don Luigi Ciotti e il caro don Alberto Conti, parroco di Castelguidone e direttore della Caritas diocesana di Trivento. – spiega alla nostra redazione Monaco – Un appuntamento di grande rilievo, promosso dalla Caritas diocesana di Trivento in occasione della 13ª Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità. Un evento a cui purtroppo non posso partecipare perché parto per un pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; un viaggio dal profondo valore spirituale e umano, che ho avuto il piacere di condividere e raccontare anche a don Ciotti durante il nostro incontro».

La giornata della legalità di Castelguidone ha visto un confronto d’eccezione tra don Ciotti e l’ex presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Romano Prodi, moderato dal noto giornalista Marco Damilano. A margine della giornata il conferimento della cittadinanza onoraria di Castelguidone a don Ciotti da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Di Paolo.

«A Don Alberto Conti va il mio più grande plauso per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno. – aggiunge il consigliere regionale e sindaco Alessio Monaco – La sua azione pastorale e sociale rappresenta un punto di riferimento instancabile per le nostre comunità, in particolare per i territori delle aree interne e montane della diocesi di Trivento, dove è sempre in prima linea per la difesa del diritto alla salute e il contrasto allo spopolamento. A Don Alberto e a Don Luigi va la mia più calorosa e sincera gratitudine per la testimonianza e l’esempio che continuano a donarci».