Ponte Sente e ristatalizzazione ex Istonia, Saia chiede l’intervento di Bellanova

«Oggi ho avuto il piacere, insieme ad altri sindaci molisani, di raccogliere l’invito della Viceministra alle Infrastrutture e Trasporti, sen. Teresa Bellanova, per un incontro di discussione a Gamberale sulle problematiche afferenti ai nostri territori. Ho avuto modo di portare alla sua attenzione, e all’attenzione dell’on. Camillo D’Alessandro, la situazione in cui versano le infrastrutture stradali altomolisane, ponendo l’accento sul Ponte Sente ancora inaccessibile e sull’importanza della tempestiva ristatalizzazione dell’ex Istonia 86. Un intervento governativo per velocizzare le risoluzioni di queste problematiche è quanto mai necessario, l’augurio è che gli aiuti in tal senso possano arrivare nel minor tempo possibile».

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, al termine di un incontro tra sindaci e parlamentari ed esponenti del Governo.