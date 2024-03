Esce di strada e si ribalta, incidente a Rio Verde: noto professionista agnonese in ospedale

Un incidente stradale si è verificato poco fa, intorno alle ore 9, sulla provinciale che collega Agnone a Pescopennataro, in località Rio Verde. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone, l’automobile di un noto professionista agnonese, un suv, è uscito di strada, finendo per ribaltarsi al di sotto della scarpata. Non sono stati coinvolti altri veicoli. L’uomo alla guida è stato estratto dall’abitacolo dell’auto dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario, ma in via precauzionale e per gli opportuni controlli, è stato trasferito presso l’ospedale di Isernia dall’ambulanza del 118 sopraggiunta dal “Caracciolo” su richiesta della pattuglia dell’Arma. I Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone hanno operato per recuperare l’auto, completamente distrutta, e ricollocarla sulla sede stradale.