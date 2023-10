Evade continuamente dai domiciliari, 49enne torna in carcere

Massa d’Albe (AQ) – tante le violazioni riscontrate dai carabinieri della stazione di Magliano dei Marsi durante i controlli a un detenuto che, da giungo scorso, era stato ammesso ai domiciliari.

Torna così in carcere il 49enne che durante i domiciliari, ottenuti dopo una condanna definitiva a un anno e mezzo di reclusione per un tentato furto commesso in Marsica nel 2021, non ha rispettato gli obblighi imposti dal tribunale di sorveglianza.

I reiterati e ingiustificati allontanamenti dal luogo di detenzione domiciliare, puntualmente rilevati dai militari dell’Arma nel corso dei servizi esterni, sono stati relazionati alla competente magistratura di sorveglianza che ha revocato i domiciliari disponendo, altresì, l’accompagnamento in carcere per l’espiazione della pena residua.

L’arrestato, da ieri pomeriggio, è stato consegnato al carcere di Avezzano dove sconterà il resto della pena fino a tutto il prossimo anno.