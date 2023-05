Fermata bus sulla fondovalle Trigno, problema risolto. Petrecca: «Presto anche Agnone-Vasto»

«Grazie all’impegno e alla sinergia tra la ditta di trasporto Autoservizi Cerella, l’Anas e il Comune di Agnone, è stata riattiva la fermata presso il bivio di Bagnoli del Trigno per le corse verso Napoli, Vasto, Termoli e San Salvo». Ne dà notizia il consigliere comunale di maggioranza Mario Petrecca.

Il consigliere comunale Mario Petreccca

L’isolamento territoriale si vince anche così, ovvero fornendo opportunità relativamente comode di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico anche su distanze medio lunghe. Nei mesi scorsi la mancata fermata degli autobus di linea lungo la statale Trignina, presso il bivio di Bagnoli del Trigno – Agnone, è divenuto un vero e proprio caso politico, prima che mediatico.

Tonino Palomba

A sollevarlo, tra i primi, il consigliere di minoranza al Comune di Poggio Sannita ed ex sindaco, Tonino Palomba. «Il problema, inutile rimarcarlo, coinvolge decine e decine di pendolari e studenti universitari che da Pescara, Roma o Napoli rientrano nei paesi di origine dell’Alto Molise e Vastese». Del caso si occupò anche il consigliere regionale Andrea Di Lucente: «Ho contattato l’Anas, ente gestore dell’arteria e di conseguenza delle piazzole, e mi ha confermato che in entrambi i sensi di marcia sono state autorizzate le fermate. In tutti i casi ho chiesto ad Anas copia delle autorizzazioni. Infine, in merito alla problematica dell’illuminazione nelle ore notturne ho apprese di come l’Enel ha presentato un preventivo ad Anas, ora chiamata a reperire i fondi necessari per l’attivazione di un adeguato impianto».

E lo stesso sindaco di Agnone, Daniele Saia, prese posizione: «Il tema dei trasporti nelle aree interne resta un argomento di vitale importanza. Insieme al consigliere con delega ai Trasporti, Mario Petrecca, ci siamo subito attivati con l’assessore Quintino Pallante che ha convocato un tavolo con i soggetti in questione, ovvero Anas e società di trasporti. Il nostro obiettivo è far istituire la fermata lungo la Trignina in maniera ufficiale». Prima, infatti, le fermate avvenivano a discrezione dell’autista, con tutte le intuibili e possibili conseguenze anche in termini di responsabilità. Questa fase caotica e generatrice di disservizi sembra essere alle spalle, perché sin dai prossimi giorni la fermata sarà ripristinata regolarmente per le corse che Cerella effettua verso Napoli, Vasto, Termoli e San Salvo.

A destra il sindaco di Agnone, Daniele Saia

«Lieti di comunicare che, dal 13 maggio, sarà possibile raggiungere Napoli dalla fermata di Civitanova – bivio di Bagnoli. – conferma infatti il sindaco Saia – Grazie all’impegno di Autoservizi Cerella e di ANAS, che, in dialogo con il Comune di Agnone, si sono dimostrati disponibili a garantire ai cittadini dell’Alto Molise tale importante servizio di trasporto. Siamo certi che tale collegamento diretto migliorerà l’esperienza di tanti lavoratori e universitari, oltre a offrire opportunità maggiori a tutto il territorio. La mobilità e i trasporti sono, infatti, elementi essenziali per la sopravvivenza delle nostre aree interne». L’impegno diretto del consigliere Petrecca ha dato i suoi frutti, insieme a tutta la “filiera” politica e tecnica messa in moto. E lo stesso Petrecca annuncia che sta lavorando insistentemente anche alla attivazione della corsa Agnone-Vasto.

Francesco Bottone