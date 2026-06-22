Fermato per un controllo, gli trovano una mannaia: denunciato un 27enne già noto alle forze dell’ordine

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine due distinti interventi tra Spoltore e Pescara, confermando l’elevato livello di attenzione e prontezza operativa nella…

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine due distinti interventi tra Spoltore e Pescara, confermando l’elevato livello di attenzione e prontezza operativa nella prevenzione e repressione dei reati.

Il primo episodio si è verificato a Spoltore, lungo via Federico Fellini. Durante un ordinario controllo, i militari hanno fermato un uomo italiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine. Alla richiesta di esibire i documenti e sottoporsi agli accertamenti di rito, il soggetto ha reagito con atteggiamento ostile, opponendo resistenza e rivolgendo frasi oltraggiose nei confronti degli operanti.

Nonostante la situazione di tensione, i Carabinieri sono riusciti a contenere l’uomo in sicurezza, procedendo ad un controllo più approfondito che ha permesso di rinvenire sulla sua persona, una mannaia, immediatamente sottoposta a sequestro. L’intervento si è concluso senza feriti, a testimonianza della professionalità e del sangue freddo dimostrati dai militari. Il 27enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Analoga attività è stata condotta a Pescara, in via Lago di Capestrano, dove i Carabinieri hanno fermato un uomo italiano di 65 anni, anch’egli già censito. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto numerosi strumenti da lavoro — tra cui motoseghe, soffiatori e smerigliatrici — oltre a biciclette elettriche, il cui possesso non è risultato giustificato.

Il materiale, ritenuto di dubbia provenienza, è stato immediatamente sequestrato e preso in carico dal Reparto operante, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza dei beni e verificare eventuali collegamenti con episodi di furto nel territorio. Anche in questo caso, l’uomo è stato deferito in stato di libertà.

Le operazioni confermano l’efficacia del dispositivo di controllo messo in campo dall’Arma dei Carabinieri che continua a garantire una presenza costante e capillare sul territorio, intervenendo con tempestività anche nelle situazioni più delicate.

L’attività svolta rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso la sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità, elementi centrali nell’azione quotidiana delle forze dell’ordine.