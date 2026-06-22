Ospedale declassato, il Tar accoglie il ricorso e congela tutto: sospesa l’esecutività di quanto previsto dal Piano operativo

Dopo il deposito del ricorso del Comune di Agnone contro la riconversione dell’ospedale "Caracciolo", il TAR Molise, con decreto del Presidente della prima sezione, ha accolto la domanda di misura interinale, sospendendo così l’esecutività di quanto previsto dal…

Dopo il deposito del ricorso del Comune di Agnone contro la riconversione dell’ospedale “Caracciolo”, il TAR Molise, con decreto del Presidente della prima sezione, ha accolto la domanda di misura interinale, sospendendo così l’esecutività di quanto previsto dal Piano Operativo per la struttura ospedaliera altomolisana, fino alla trattazione in Camera di Consiglio, prevista per il 15 luglio prossimo.

Difatti, per il momento, l’ospedale di Agnone continuerà a svolgere le sue funzioni senza l’interruzione prevista a partire dal primo luglio, data inizialmente fissata per la trasformazione in ospedale di comunità.

«Si tratta – ha commentato il sindaco Daniele Saia – di un primo risultato incoraggiante, che voglio dedicare a tutte le persone che l’hanno sostenuto. Ci auguriamo che questa decisione possa aprire la strada a un dialogo con tutti gli attori istituzionali per ulteriori approfondimenti. L’obiettivo è superare il disegno di riconversione, che per noi resta inaccettabile, e trovare reali soluzioni alle attuali debolezze».