Fototrappole dei Forestali inchiodano chi abbandona rifiuti: sanzioni per 4mila euro, denunciati imprenditori edili

L’Aquila – In diverse zone della Città, i Carabinieri Forestali del Nucleo di L’Aquila continuano a svolgere servizi mirati per arginare il fenomeno dell’abbandono a terra di rifiuti. In collaborazione con Aquilana Società Multiservizi spa (ASM), società che si occupa della gestione integrata dei rifiuti, della pulizia delle strade e del decoro urbano a L’Aquila, i militari hanno posizionato degli apparecchi per la videosorveglianza di aree spesso invase da sacchi neri e immondizia.

Nello scorso mese in loc. Poggio di Roio, sono stati individuati diversi responsabili a cui sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di euro 4000, per la violazione dell’art. articolo 255 comma 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Inoltre, poiché i trasgressori gettavano i rifiuti con l’ausilio di un veicolo a motore, i militari hanno contestato loro la sanzione accessoria del fermo amministrativo dei veicoli, per un mese.

Ulteriori accertamenti hanno consentito ai Carabinieri Forestali di individuare uno smaltimento illecito di rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione post sisma, in un cantiere della centrale Via Roma, i cui presunti responsabili, amministratori della ditta esecutrice dei lavori, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di L’Aquila, per la violazione degli artt. 255 e 256 dello stesso Decreto Legislativo n° 152/06.

Mentre, non è stato possibile individuare i presunti responsabili dell’abbandono di vecchi mobili in una strada a San Vittorino: i militari hanno notiziato il fatto all’Autorità Giudiziaria e richiesto al Comune di L’Aquila di ripristinare lo stato dei luoghi.