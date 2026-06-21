Fuga di gas a Montazzoli da un bombolone all’ingresso del paese: sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Vigili del fuoco e Carabinieri stanno operando, per quanto di propria competenza, nell'abitato di Montazzoli, dove è stata segnalata una fuga di gas. L'episodio si è verificato un un'abitazione privata all'inizio del paese, vicino alla rotatoria che dalla…

Vigili del fuoco e Carabinieri stanno operando, per quanto di propria competenza, nell’abitato di Montazzoli, dove è stata segnalata una fuga di gas.

L’episodio si è verificato un un’abitazione privata all’inizio del paese, vicino alla rotatoria che dalla provinciale conduce verso il centro abitato. A confermare l’accaduto il sindaco di Montazzoli, Felice Novello: «Un bombolone di gas, a seguito del forte caldo, ha aumentato di pressione e la valvola di sicurezza ha fatto uscire un po’ di gas. Già messo in sicurezza».