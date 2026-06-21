Sicuri in montagna, Cai e Soccorso alpino insegnano come prevenire incidenti durante le escursioni

Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, ed in linea con il progetto “Sicuri in Montagna”, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha organizzato, presso la Riserva Orientata Naturale nel Comune di Pesche, la giornata nazionale “Sicuri in…

Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, ed in linea con il progetto “Sicuri in Montagna”, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha organizzato, presso la Riserva Orientata Naturale nel Comune di Pesche, la giornata nazionale “Sicuri in montagna d’estate”, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, allo scopo di promuovere la sensibilizzazione verso la prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva in ambiente montano.

L’iniziativa è stata rivolta a tutti i fruitori della montagna ed ha visto il personale del Soccorso Alpino impegnato in due diversi eventi.

Il primo nelle falesie del Comune di Pesche in supporto all’Associazione “Molise Vertical Experience” impegnata nella promozione dell’avvicinamento all’arrampicata su roccia dove i tecnici del CNSAS hanno vigilato sull’attività dei partecipanti e relazionato in merito a temi di prevenzione inerenti la scelta degli itinerari, i materiali, le tecniche di progressione e la sicurezza delle cordate.

Il secondo lungo il percorso di una escursione del CAI, sul Sentiero Italia tra Carovilli e Isernia, nell’ambito della “Giornata Nazionale SICAI” durante la quale i tecnici del CNSAS hanno affrontato temi di prevenzione e sicurezza in merito alla corretta pianificazione degli itinerari, alla valutazione dell’attrezzatura personale, alla modalità di richiesta di soccorso in caso di necessità, ed alle criticità legate agli strumenti digitali ed alle piattaforme on-line che, se da un lato possono essere un valido supporto, dall’altro non possono sostituire la conoscenza dell’ambiente montano o la consapevolezza relativa alle condizioni reali del territorio, alle proprie capacità e preparazione individuale.