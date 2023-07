“I sapori della solidarietà”, l’evento a Carovilli con le Società operaie di mutuo soccorso

Domenica 9 luglio, dalle ore 9:30 e fino alla mezzanotte, si terrà in Carovilli il primo radino delle Società operaie di mutuo soccorso del Molise. La rassegna è stata intitolata “I sapori della solidarietà”. «L’evento, organizzato dal Coordinamento regionale delle Società operaie di mutuo soccorso, ha lo scopo di far conoscere le associazioni e di promuovere l’operato delle tredici società operaie di mutuo soccorso ancora attive in Molise» spiegano da Carovilli.

«Le società operaie sono state tutte fondate tra fine ‘800 e inizio ‘900 – continuano dal coordinamento molisano – e rappresentano un immenso patrimonio storico e sociale. Ciascuna Società operaia presenterà un piatto della propria tradizione che potrà essere degustato in loco, saranno inoltre previsti eventi musicali e visite guidate».