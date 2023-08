Il cancro si sconfigge anche con la musica, il recital pianistico del Maestro Petta per l’AIRC

Nella splendida cornice della Chiesa di San Giovanni Battista nel comune di Carunchio (Ch), nell’Alto Vastese, sabato 26 agosto, alle 18:30 il Maestro Luigi Petta terrà un recital pianistico a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

«Il pianoforte come meraviglioso strumento di solidarietà»: sono queste le parole che il pianista vastese, ora docente a Mantova, scrive per evidenziare l’importanza della musica come messaggio universale di solidarietà e speranza. All’interno del ricco programma musicale, il Maestro eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, George Gershwin, Alberto Ginastera e Ottorino Respighi.

L’intero ricavato delle donazioni sarà devoluto alla Fondazione AIRC.