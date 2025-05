Il ministro Lollobrigida taglia il nastro del Caccia Village: «Come Governo abbiamo ottenuto risultati concreti»

Caccia Village ha riaperto le sue porte nel polo fieristico di Umbriafiere a Bastia Umbra (Pg), confermandosi ancora una volta come il punto di riferimento più importante per gli appassionati di caccia e tiro del centro e sud Italia. A tagliare il nastro insieme al patron della manifestazione Andrea Castellani, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Sen. La Pietra, con l’Assessore delle Regione Umbria, Simona Meloni, il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, Il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, il Presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri e le cariche istituzionali locali.



“Caccia Village è una garanzia come evento fieristico- ha affermato il Presidente di Umbriafiere Ansideri – un’evento di grande successo che fa confluire a Bastia Umbria un numero ogni anno importante e sempre più crescente di pubblico.”



Il programma della prima giornata ha visto un alternarsi incalzante di spettacoli, convegni, attività ludiche ed anche gastronomiche con l’Area Cibo Selvaggio in cui si sono susseguite ogni ora degustazioni di selvaggina.



“Qualità degli eventi e delle esposizioni, – ha affermato CASTELLANI – sono da sempre un segno distintivo di Caccia Village, che attira ogni anno visitatori e professionisti da tutto il Paese, quest’anno abbiamo ospitato negli oltre 30 mila mq di spazi espositivi, 383 espositori per un’offerta completa di prodotti per la caccia” – “ma ciò che contraddistingue Caccia Village è anche il senso di community che abbiamo costruito nel corso degli anni – continua CASTELLANI – vedere questa mattina il nostro pubblico aspettare con così tanta trepidazione l’apertura dei cancelli per il primo giorno di fiera, ci conferma che stiamo creando un senso di appartenenza verso questa manifestazione”

Appuntamento a domani con un’altra giornata di attività, il Cinghiale Day e l’atteso talk delle ore 11 con il giornalista Roberto Parodi.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida torna per il terzo anno consecutivo a Caccia Village, la kermesse dedicata al mondo venatorio, che anche nella seconda giornata di apertura ha registrato il “tutto esaurito” in termini di presenze di pubblico.



Il Ministro, insieme ad un parterre di esponenti del governo e dell’europarlamento ha visitato i padiglioni espositivi e incontrato i rappresentanti delle associazioni venatorie.



“È sempre un piacere essere qui, – ha affermato il Ministro Lollobrigida – come governo abbiamo ottenuto risultati concreti: il ripristino del Comitato faunistico venatorio, la riforma della legge 157 attesa da trent’anni, la gestione del problema dei grandi carnivori, abbiamo reso chiaro ciò che i cacciatori possono fare nelle zone umide. Continueremo a lavorare con serietà e rispetto per garantire equilibrio tra ambiente, agricoltura e attività venatoria”

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del fatto che per il terzo anno consecutivo il Ministro Lollobrigida ha scelto di visitare Caccia Village – ha affermato Andrea Castellani organizzatore della manifestazione – il supporto delle istituzioni ci spinge a far crescere la manifestazione e offrire ad ogni edizione nuovo contenuti ed occasioni di incontro e di dialogo sia per il mondo venatorio che per quello agricolo”