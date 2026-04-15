Malmenano e rapinano un albanese: i Carabinieri identificano e denunciano i tre aggressori

I Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare, ad esito attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti (un quarantasettenne albanese, un quarantaseienne della provincia di Pescara ed un quarantottenne della provincia di Foggia) per i…

I Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare, ad esito attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti (un quarantasettenne albanese, un quarantaseienne della provincia di Pescara ed un quarantottenne della provincia di Foggia) per i reati di rapina e lesioni personali avvenuti nei pressi di un bar sito nel centro cittadino di quel Comune.

I predetti aggredivano un cinquantaduenne albanese per sottrargli il portafogli contenente la somma di 400 euro circa, unitamente ad alcuni effetti personali. A seguito dell’evento, la parte offesa ricorreva alle cure del caso e successivamente sporgeva denuncia querela presso la locale stazione Carabinieri. Pertanto, mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana e dei locali commerciali limitrofi, i militari riuscivano a ricostruire il grave episodio ed a identificare tutti e tre gli autori della rapina.

L’attività scaturisce dalle intense attività messe in campo dai Carabinieri per contrastare il fenomeno della mala movida e delle aggressioni verificatisi nei luoghi di principale aggregazione. In tale contesto veniva intensificata anche l’attività di controllo del territorio volta a prevenire tali episodi che spesso vedono coinvolti anche soggetti minorenni.