Il palazzetto dello sport di Agnone sarà intitolato alla memoria del giovane Giuseppe Di Matteo, barbaramente ucciso dalla mafia. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Daniele Saia nel corso della giornata sulla legalità, promettendolo a padre Patriciello, il sacerdote antimafia che vive sotto scorta.
Il palasport di Agnone intitolato al giovane Giuseppe Di Matteo vittima della mafia
Il palazzetto dello sport di Agnone sarà intitolato alla memoria del giovane Giuseppe Di Matteo, barbaramente ucciso dalla mafia. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Daniele Saia nel corso della giornata sulla legalità, promettendolo a padre Patriciello,…
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