Ruba un furgone, ma viene intercettato dai Carabinieri: 43enne finisce in manette

I Carabinieri della stazione di Carpinone (IS) hanno condotto un’efficace operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di un 43enne residente nel casertano e già gravato da diversi precedenti di polizia. L’episodio si è consumato nel pomeriggio…

I Carabinieri della stazione di Carpinone (IS) hanno condotto un’efficace operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di un 43enne residente nel casertano e già gravato da diversi precedenti di polizia.

L’episodio si è consumato nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, quando è stato segnalato il furto di un furgone nel centro abitato di Carpinone. Immediatamente, la notizia è stata diramata a tutte le pattuglie presenti sul territorio tramite la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Il personale della Stazione di Carpinone, già in servizio per il controllo del territorio, ha prontamente intercettato il furgone rubato mentre percorreva la strada statale 85 con l’intento di dileguarsi velocemente e dopo un breve inseguimento è risuscito a bloccarlo. L’uomo fermato è stato condotto in caserma e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di ulteriore merce, risultata provento di un furto perpetrato poco prima all’interno di un supermercato del capoluogo pentro.

Al termine delle procedure, sia il furgone che la refurtiva recuperata sono stati restituiti ai legittimi proprietari. In considerazione delle accertate responsabilità penali in relazione ai reati di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), il 43enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Isernia.

Nel corso della successiva udienza, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestiva comunicazione da parte dei cittadini, i quali ricoprono un ruolo attivo e fondamentale nel segnalare reati, situazioni di pericolo e comportamenti sospetti alle Forze dell’Ordine, anche tramite il numero unico di emergenza 112, contribuendo in maniera determinante al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.