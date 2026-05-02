“Il territorio soggetto vivente”, alla ricerca di nuovi possibili modelli cooperativi e solidali

Martedì 5 maggio alle ore 17 nell’aula Adriatico dell’Università del Molise, sede di Termoli, si svolgerà la presentazione di un libro dedicato al territorio e al fondatore della scuola territorialista in Italia, Alberto Magnaghi, scomparso nel 2023. Un grande intellettuale che ha sempre coniugato attività scientifica e impegno civile con teorie e progetti volti a ridare voce, dignità e centralità ai territori e alle comunità locali.

L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dall’Università del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dove sono attivi i corsi di laurea in Scienze del turismo ambientale e patrimoniale, in collaborazione con La Società dei Territorialisti.

Interverranno i professori Marco Petrella, presidente dei corsi in Scienze del turismo della sede, Ottavio Marzocca, presidente della Società dei Territorialisti, Luciano De Bonis, docente Unimol, e Rossano Pazzagli docente Unimol e curatore del volume insieme a Angela Barbanente (Politecnico di Bari) e Daniela Poli (Università di Firenze). Proprio De Bonis e Pazzagli rappresentano da molti anni una salda presenza territorialista all’Università del Molise.

Il libro, intitolato “Il territorio soggetto vivente” e pubblicato da Firenze University Press, è una raccolta di scritti che ricompongono i molteplici aspetti della figura di Magnaghi e del pensiero territorialista: dal territorio come bene comune al patrimonio territoriale come base per la vita, dalla democrazia al governo del territorio. Una visione multidisciplinare che si muove tra critica del capitalismo e ricerca di nuovi modelli cooperativi e solidali.