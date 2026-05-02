Scontro fra due auto, conducente estricato dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Poco dopo le 19 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di una delle autovetture è stato…

Poco dopo le 19 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di una delle autovetture è stato estricato dell’abitacolo, mediante l’uso di pinze e cesoie idrauliche a batteria.

Sul posto anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri per quanto di loro competenza.

Il traffico è stato fermato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.