Poco dopo le 19 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di una delle autovetture è stato estricato dell’abitacolo, mediante l’uso di pinze e cesoie idrauliche a batteria.
Sul posto anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri per quanto di loro competenza.
Il traffico è stato fermato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.
Scontro fra due auto, conducente estricato dalle lamiere dai Vigili del fuoco
Poco dopo le 19 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di una delle autovetture è stato…
Poco dopo le 19 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP162, in territorio di Gildone, per un incidente stradale frontale tra due autovetture. Il conducente di una delle autovetture è stato estricato dell’abitacolo, mediante l’uso di pinze e cesoie idrauliche a batteria.
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