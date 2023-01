Impatto contro un cinghiale sulla fondovalle Treste, danneggiata l’auto di un residente di Castiglione

Se l’è cavata senza un graffio, perché per sua fortuna procedeva a velocità moderata, ma l’auto ha riportato dei danni nella parte anteriore sinistra a causa dell’impatto con un grosso cinghiale. L’episodio pochi minuti fa sulla fondovalle Treste.

A rimanere coinvolto nel sinistro un residente di Castiglione Messer Marino che stava rincasando. Mentre procedeva verso monte, all’altezza dello svincolo per Carunchio, un grosso esemplare di cinghiale, una ottantina di chilogrammi il peso stimato, è sbucato dalla vegetazione ai bordi della carreggiata e ha invaso la sede stradale nel tentativo di attraversarla. L’impatto con il suv è stato inevitabile, nonostante l’uomo alla guida procedesse a velocità moderata viste anche le condizioni di maltempo.

L’animale è morto sul colpo, considerata anche la robustezza e il peso del veicolo, mentre l’automobile ha riportato danni nella parte anteriore sinistra. Nemmeno un graffio, ma solo tanto spavento, per l’uomo alla guida che ora dovrà perdere tempo e denaro per tentare di farsi rimborsare il danno dalla Regione Abruzzo. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Cupello.

Intanto, mentre questi episodi riempiono le cronache dell’Alto Vastese, la caccia al cinghiale è ormai chiusa e quella di selezione non riprenderà prima di marzo.