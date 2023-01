Rocchetta al Volturno, Sant’Elena Sannita, Agnone, Isernia, Pettoranello del Molise, Venafro, Pesche sono i Comuni dove oggi i Vigili del Fuoco di Isernia e dei vari distaccamenti sono intervenuti per soccorsi legati alle condizioni meteo avverse.

Fortunatamente al momento non ci sono state gravi criticità; a Pesche, intervento in corso, per un muro di contenimento ritenuto non stabile. In allegato alcune immagini relative alla rimozione di un tetto di copertura di un edificio a Venafro.