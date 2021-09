In giro sul motorino rubato e un coltello a serramanico, denunciato

Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano dai carabinieri di Villa Santa Maria per ricettazione e porto abusivo di armi, un ragazzo di 21 anni, italiano, residente ad Atessa, già noto alle forze dell’ordine che rischia una pena da 2 anni 8 anni solo per la ricettazione. I fatti risalgono a domenica scorsa quando un 45enne di nazionalità rumena, residente ad Atessa da diversi anni che ad inizio settembre aveva subito il furto del proprio ciclomotore Yamaha MBK Booster di colore nero, mentre era a passeggio con la moglie, notava un ragazzo che stava utilizzando un veicolo senza targa, identico per colore e modello a quello che gli avevano sottratto. Segnalato il fatto alla Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Atessa, interveniva sul luogo la pattuglia della Stazione carabinieri di Villa Santa Maria in quel momento impiegata in un servizio su Atessa che dopo qualche minuto fermava ed identificava il 21enne.

Alla contestazione del fatto che il veicolo fosse senza targa e con il numero di telaio abraso, il giovane conducente improvvisava un racconto poco plausibile, chiaramente non veritiero, ovvero che aveva trovato il veicolo abbandonato e che pertanto aveva deciso di farsi un giro riuscendo a metterlo in moto nonostante fosse senza chiavi. Dall’altra parte il richiedente l’intervento dopo aver visionato il veicolo da vicino, dichiarava di essere fermamente convinto che quel ciclomotore fosse quello che gli era stato rubato in quanto erano presenti alcune piccole modifiche che mostrava da lui fatte subito dopo l’acquisto. Il 21enne veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico il cui porto è vietato, mentre la successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire la targa del ciclomotore rubato all’operaio rumeno a conferma che il ragazzo è quantomeno implicato nel furto del veicolo. Saranno i successivi accertamenti sul numero del motore a stabilire con certezza chi è il proprietario del ciclomotore che salvo sorprese dovrebbe essere il 45enne rumeno.