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lunedì 29 Giugno 2026
Ultim'ora Incidente sulla fondovalle Trigno nei pressi dello svincolo per Trivento: coinvolto un mezzo pesante, sul posto i Carabinieri
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Incidente sulla fondovalle Trigno nei pressi dello svincolo per Trivento: coinvolto un mezzo pesante, sul posto i Carabinieri

Un incidente stradale, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, si è appena verificato sulla fondovalle Trigno, nei pressi dell'impianto semaforico del cantiere attivo allo svincolo per Trivento. Dalle prime informazioni che trapelano sembra che un solo mezzo…

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Un incidente stradale, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, si è appena verificato sulla fondovalle Trigno, nei pressi dell’impianto semaforico del cantiere attivo allo svincolo per Trivento.

Dalle prime informazioni che trapelano sembra che un solo mezzo sia rimasto coinvolto, quindi senza il coinvolgimento di altre autovetture. Lo stesso, un camion con rimorchio, avrebbe urtato la fiancata contro qualcosa, procurandosi danni di una certa entità.

Sul posto sta operando una pattuglia dei Carabinieri. Al momento il traffico è bloccato.

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