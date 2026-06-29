Terremoto scolastico: Roccaspinalveti lascia la montagna e si trasferisce sotto Gissi, l’istituto di Castiglione Messer Marino rischia la dirigenza

Mentre diverse testate nazionali e regionali, questa mattina, hanno "invaso" la scuola di Castiglione Messer Marino per seguire la prova di esame sostenuta dai ragazzini della famiglia del bosco di Palmoli, come se la vicenda fosse di un…

Mentre diverse testate nazionali e regionali, questa mattina, hanno “invaso” la scuola di Castiglione Messer Marino per seguire la prova di esame sostenuta dai ragazzini della famiglia del bosco di Palmoli, come se la vicenda fosse di un qualche minimo interesse pubblico, una notizia vera, come sempre accade, la fornisce ai lettori la nostra redazione.

Il nuovissimo plesso scolastico di Roccaspinalveti inaugurato pochi mesi fa

Manca ancora l’ufficialità, ma la voce che arriva dagli ambienti scolastici è che il plesso di Roccaspinalveti, infanzia, primaria e secondarie, lascia definitivamente l’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino per trasferirsi sotto quello di Gissi. La notizia, un vero e proprio terremoto scolastico per le intuibili conseguenze che avrà sul territorio montano, sarebbe emersa nel corso del consiglio dei docenti che si è svolto nel pomeriggio di oggi.

Presumibilmente, per motivi tecnici e burocratici, il passaggio a Gissi del plesso di Roccaspinalveti, non avverrà dal settembre prossimo. Per un altro anno scolastico, dunque, le cose rimarranno così come sono ora, ma se la decisione fosse confermata e formalizzata assumerebbe i contorni di una vera e propria batosta per l’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino. Venendo meno il plesso di Roccaspinalveti, con le classi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, la sede di Castiglione ne uscirebbe pesantemente ridimensionata e realisticamente potrebbe saltare anche la dirigenza.

Al centro, in rosso, Claudia Fiore, sindaca di Roccaspinalveti

La sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore, contattata dalla nostra redazione, si affretta a precisare: «Al momento è solo un’idea, ci stiamo lavorando». Una risposta telegrafica e forse diplomatica, perché pare che la stessa sindaca, nelle scorse settimane, abbia avuto un incontro con i genitori degli alunni comunicando che a gennaio 2027 chiederà ufficialmente di voler accorpare il locale plesso scolastico all’istituto omnicomprensivo di Gissi.