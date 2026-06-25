Integrali ricostruzioni della centrale eolica, domani l’evento “privato” a Castiglione Messer Marino con il governatore Marsilio

La stampa locale non è stata invitata, forse per non avere giornalisti scomodi tra le pale, tuttavia nella giornata di domani, a Castiglione Messer Marino, si terrà l’inaugurazione delle cosiddette integrali ricostruzioni, presumibilmente dell’impianto eolico appena interessato da interventi di potenziamento.

Un evento “privato”, forse, almeno così sembra leggendo la locandina che siamo riusciti ad avere per vie traverse, sulla quale, ad esempio, non compare la sindaca di Castiglione, né altri amministratori locali di zona. Né risulta invitata a partecipare la cittadinanza, coloro che subiranno per il resto dei loro giorni la presenza delle torri eoliche sul territorio dell’Alto Vastese.

Alle ore 10,30 è previsto l’accredito e la visita agli aerogeneratori, a seguire l’apertura dell’evento con gli interventi di Nicola Monti, amministratore delegato Edison, e Marco Marsilio, il presidente della Regione Abruzzo. Tommaso Barbetti, founding partner Elemens ed Elena Donaggio, senior manager Avanzi e Ceo Upcycle, presenteranno gli studi sul territorio d’Abruzzo. Seguirà una conversazione con Fabio Lamioni, amministratore delegato di Edison Rinnovabili, e Mariateresa Imparato, responsabile giustizia climatica di Legambiente. Le conclusioni e il taglio del nastro sono affidate e Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato all’Energia. Modera i lavori Lavinia Spingardi, giornalista di Sky Tg24.

Sulla locandina (che non è stata inviata alla stampa locale, ma ugualmente reperita in autonomia per le vie brevi, ndr) non è specificato il luogo dell’evento, ma presumibilmente si terrà nei pressi del cantiere base delle maestranze che hanno lavorato al potenziamento della wind farm.