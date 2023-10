Irrompe in casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento, operaio 61enne in manette

Ocre (L’Aquila) – Nonostante il divieto di avvicinamento, piomba in casa dell’ex compagna. I militari dell’Arma intervengono e lo arrestano. È quanto accaduto la scorsa settimana nel piccolo comune alle porte dell’Aquila. L’uomo, un operaio 61enne, già allontanato dall’ambiente familiare, nonché destinatario del divieto di avvicinamento alla vittima, come da disposizione del gip del tribunale dell’Aquila, irrompe in casa della sua ex che, però, riesce a fuggire in strada e chiamare il 112.

Immediato l’intervento di una pattuglia della radiomobile della compagnia dell’Aquila che sorprende l’uomo ancora all’interno dell’abitazione. Immediato l’arresto del 61enne, colto in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il magistrato di turno presso la procura della Repubblica dell’Aquila, che ha ricevuto gli atti dell’intervento dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari, che ha anche disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.