La diffida dei sindaci funziona: la Asl attiva le vaccinazioni presso il distretto di Castiglione

«Si informa la cittadinanza che la Asl, in data odierna, ha iniziato le chiamate per i vaccini Covid riservate alle categorie fragili del nostro territorio. L’ordine di chiamata è gestito direttamente dall’Azienda Sanitaria in base all’ordine di priorità. Mercoledì 21 aprile inizieranno le somministrazioni presso il Distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino. Continueremo a sollecitare la Asl e la Regione Abruzzo affinché vengano calendarizzate le successive vaccinazioni presso il nostro distretto in quanto sede “spoke” vaccinale».

Lo annuncia il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Nei giorni scorsi il primo cittadino, insieme agli altri sindaci dell’Alto Vastese, aveva firmato una dura nota di diffida indirizzata alla Asl con la quale si chiedeva, oltre al potenziamento dei servizi erogati dal distretto sanitario di base di Castiglione, anche l’attivazione delle vaccinazioni contro il Covid.