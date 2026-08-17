Non ancora sotto controllo l’incendio a Valle Amara, si attende l’arrivo dell’elicottero dei Vigili del fuoco

Non è ancora sotto controllo l'incendio che da Valle Amara, località sul territorio comunale di Roio del Sangro, sta minacciando la zona di confine tra l’Abetina di Rosello e Montecastelbarone in agro di Agnone. Fino alla serata di ieri squadre…

Non è ancora sotto controllo l’incendio che da Valle Amara, località sul territorio comunale di Roio del Sangro, sta minacciando la zona di confine tra l’Abetina di Rosello e Montecastelbarone in agro di Agnone. Fino alla serata di ieri squadre a terra della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, compreso la Boschiva del distaccamento di Vasto, hanno tentato di contenere il propagarsi delle fiamme.

Le temperature elevate che si registrano anche questa mattina hanno causato la ripresa si diversi focolai. In ragione della difficile accessibilità dei luoghi, boschi su costoni scoscesi, è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La situazione è ancora in evoluzione.