La webcam di Castiglione Messer Marino cattura anche i “fantasmi”

Riceviamo da un nostro lettore e pubblichiamo lo scatto della webcam di Castiglione Messer Marino che sembra abbia immortalato dei fantasmi. L'immagine, infatti, mostra delle entità luminose, uno strano effetto ottico che davvero fa pensare ai fantasmi. In…

Riceviamo da un nostro lettore e pubblichiamo lo scatto della webcam di Castiglione Messer Marino che sembra abbia immortalato dei fantasmi. L’immagine, infatti, mostra delle entità luminose, uno strano effetto ottico che davvero fa pensare ai fantasmi. In realtà si tratta di uno screenshot realizzato dalla webcam live puntata sul centro abitato di Castiglione e i lampioni del paese si sono trasformati in essenze eteree. Nessun giallo, tuttavia, e nessuna richiesta di intervento alla squadra di Ghostbusters, solo uno scatto «suggestivo, affascinante e a tratti inquietante», come scrive il nostro lettore.