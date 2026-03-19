Auguri in 3D ai papà degli alunni della pluriclasse della scuola primaria di Celenza Sul Trigno

In occasione della Festa del Papà, gli alunni della pluriclasse 4ª e 5ª della Scuola Primaria di Celenza Sul Trigno hanno vissuto una bella esperienza creativa che ha unito tecnologia e laboratorio manipolativo. I bambini hanno prima progettato e poi realizzato un…

In occasione della Festa del Papà, gli alunni della pluriclasse 4ª e 5ª della Scuola Primaria di Celenza Sul Trigno hanno vissuto una bella esperienza creativa che ha unito tecnologia e laboratorio manipolativo.

I bambini hanno prima progettato e poi realizzato un piccolo modello utilizzando la stampante 3D, sperimentando in prima persona le fasi della progettazione digitale e della produzione. Successivamente, partendo dal modello creato, hanno utilizzato il DAS per costruire una formina, trasformabile anche in un originale taglia-biscotti. È nato così un semplice ma dolce pensiero da regalare ai papà: un piccolo oggetto fatto con le proprie mani che racchiude creatività, cura e tanto affetto.

Un modo speciale per dire: auguri papà!

Questa esperienza ha permesso agli alunni di integrare competenze tecnologiche e manuali. Il passaggio dall’idea al prodotto concreto ha rafforzato la loro capacità di progettazione e rielaborazione creativa, evidenziando il valore delle discipline STEM nello sviluppo di competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività e la capacità di risolvere problemi.

In linea con questa visione, l’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino propone agli alunni un curricolo STEM di 10 ore, strutturato per offrire esperienze pratiche e laboratoriali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi come la stampante 3D.